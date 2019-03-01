Ученые доказали: отсыпаться в выходные вредно

Американские ученые из Университета Колорадо доказали, что отсыпаться в выходные вредно для здоровья. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Медики пригласили 36 добровольцев в возрасте 18 до 39 лет и разбили их на три группы. В первой участники эксперимента спали девять часов в течение девяти дней, во второй – 5 часов в течение того же периода, а в третьей – 5 часов в течение пяти дней, неограниченное время в выходные и снова по 5 часов в последние два дня.

Выяснилось, что обе группы, где время сна ограничивалось, чаще перекусывали по ночам и набирали вес. При этом у участников третьей группы после выходных наблюдались небольшие улучшения, но с началом рабочей недели они исчезали.

Более того, по некоторым показателям третья группа показала худшие результаты. Например, во второй группе, где сон был ограничен все время, чувствительность к инсулину, гормону, который способствует усвоению питательных веществ и, прежде всего, глюкозы, снизилась на 13 %. В третьей на 9-27%.

«Наши исследования показали, что для трудоголиков, которые «горят на работе», попытки восстановиться за выходные, не является эффективной стратегией», – сказал руководитель исследования Кэннет Райт.

Ученые пояснили, что меняющиеся графики сна – это форма стресса, которая влечет нарушение обмена веществ. Если продолжительный сон в выходные дни может помочь организму слегка восстановиться, то последствия будут недолгими. Поэтому врачи советуют спать по 7 часов.

Напомним, предыдущие исследования также показали, что недосыпание может повысить риск ожирения и диабета.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.03.19

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