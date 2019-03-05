Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Медики готовы признать второго в истории пациента, которому удалось излечиться от ВИЧ-инфекции. Он уже полтора года не проходит антиретровирусную терапию, и в его организме не были обнаружены инфицированные клетки.

Как сообщает газета The New York Times, имя второго излечившегося не называется, ученые именуют его «лондонским пациентом». В мае 2016 года он перенес операцию по пересадке костного мозга от донора с мутацией CCR5, которая делает организм неуязвимым для ВИЧ.

«Лондонский пациент» прекратил принимать антиретровирусные препараты с сентября 2017 года. Последние анализы показали отсутствие в его организме инфицированных клеток.

Это второй случай в истории, когда человеку удалось полностью избавиться от ВИЧ. Первым был Тимоти Рэй Браун. Он был признан полностью здоровым 12 лет назад. Тогда медикам удалось победить болезнь тем же методом.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 05.03.19

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