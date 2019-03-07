Третий пациент в истории излечился от ВИЧ

В Германии третий по счету пациент излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга, пишет New Scientist со ссылкой на исследователей. Пациенту пересадили донорский костный мозг с мутацией в гене. О последнем на сегодняшний день «дюссельдорфском пациенте» сообщили исследователи из Утрехтского университета.

Как писал «Новый День», на днях медики заявили о готовности признать второго в истории пациента, которому удалось излечиться от ВИЧ-инфекции. Он уже полтора года не проходит антиретровирусную терапию, и в его организме не были обнаружены инфицированные клетки.

Ученые именуют его «лондонским пациентом». В мае 2016 года он перенес операцию по пересадке костного мозга от донора с мутацией CCR5, которая делает организм неуязвимым для ВИЧ. «Лондонский пациент» прекратил принимать антиретровирусные препараты с сентября 2017 года. Последние анализы показали отсутствие в его организме инфицированных клеток.

Первым излечившимся от СПИДа был Тимоти Рэй Браун. Его признали полностью здоровым 12 лет назад. Тогда медикам удалось победить болезнь тем же методом.

Отметим, что сегодня ученые вплотную заняты созданием системы сопротивления ВИЧ на генетическом уровне. Они предлагают редактировать геном человека, делая его невосприимчивым к смертельному вирусу. Ранее сообщалось, что российские ученые планируют в течение пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 06.03.19

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