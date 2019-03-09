Водопроводную воду в России признали небезопасной для здоровья

Туристическая компания Globehunters составила перечень стран, в которых водопроводная вода небезопасна для здоровья и может стать причиной смертельных инфекций, пишет Daily Mail.

По данным издания, в список вошли 187 стран. В список вошли Россия и бывшие республики СССР, за исключением Эстонии. Также отмечается, что Центральная Америка, Африка, Азия и Ближний Восток, считаются регионами с наиболее опасной водопроводной водой. Эксперты акцентируют внимание на том, что вода из-под крана в странах, вошедших в этот список, не грязная, а просто не подходит для питья. Другими словами, в водопроводной воде могут содержаться патогенные микроорганизмы, способные нанести удар по здоровью человека и его иммунной системе.

В США, Канаде, Австралии, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран Евросоюза водопроводная вода признана безопасной. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от диареи, полученной из-за небезопасной воды, умирает около 842 тысяч человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.03.19

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