Ученые нашли простой способ снизить риск развития рака печени

Повышенное потребление цельнозерновых продуктов снижает риск развития у взрослых людей рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК)). К таким выводам пришли ученые в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Ваньшуй Ян из китайского Медицинского университета Аньхой (Anhui Medical University) совместно с коллегами изучили связь между потреблением цельнозерновых продуктов и пищевых волокон (зерновых, фруктов и овощей) и риском развития ГЦК среди 125455 участников из двух когорт: исследование здоровья медсестер и последующее исследование медицинских работников.

В итоге в течении 24 лет исследователи выявили рак печени у 141 участника эксперимента. При этом они отметили связь между повышенным потреблением цельнозерновых продуктов и более низким риском развития ГЦК (от 0,41 до 0,96). Похожая, но незначительная связь наблюдалась между ГЦК и потребление отрубей (от 0,46 до 1,07). Как пишет Medical Insider, также наблюдалось незначительно сниженный риск развития ГЦК при повышенным потреблением клетчатки (от 0,45 до 1,03), но связь потребления фруктовых или растительных волокон не наблюдалась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.19

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