Роскачество взялось за рынок «полезного» хлеба

Роскачество вплотную занялось мониторингом качества «злакового» хлеба, что позволит оценить не только качество этого продукта, но и разработать меры по развитию отрасли. Цельнозерновой и злаковый хлеб протестируют по 30 показателям безопасности и качества.

Так, например, эксперты проверят, есть ли в готовой продукции пестициды, фосфаты, следы картофельной болезни и многое другое. Статс-секретарь заместителя министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что у населения растет спрос на диетические, богатые макро- и микронутриентами продукты, несмотря на то, что потребители мало информированы о свойствах таких товаров.

«Хлеб – это один из основных товаров потребительской корзины жителей страны. Одновременно с этим среди населения растет спрос на продукцию диетического назначения, богатую макро- и микронутриентами. Поэтому в ближайшие несколько лет нам предстоит обеспечить рынок полезными продуктами. Соответствующая стратегическая задача стоит на государственном уровне. В то же время, сегодня мы видим недостаток информированности потребителей о свойствах таких продуктов, поэтому мониторинг «полезного» хлеба со стороны Роскачества позволит решить эту задачу», – отметил Евтухов.

По мнению лавы Роскачества Максима Протасова, исследование «полезного» хлеба поможет решить несколько задач. В частности, считает эксперт, организация совместно с профессиональным сообществом сможет разработать прозрачную классификацию «полезного» хлеба, предложить нормативную базу для его производства. Сейчас она в стране отсутствует, передает РИА «Новости».

Создание детальных идентификационных признаков цельнозернового, злакового хлеба даст возможность во-первых, потребителю делать осознанный выбор, а во-вторых – избавит от недобросовестных конкурентов. Сейчас у производителей есть проблема входного контроля сырья и отсутствия научно-технологической базы для инструментальной проверки полезности состава продукции на предприятиях. Кроме того, им приходится конкурировать с продуктами, «мимикрирующими» под полезные.

Как писал «Новый День», в ноябре 2017 года Роскачество опубликовало данные исследования российского рынка хлеба на безопасность и соответствие стандартам. Оказалось, что 18,5% проверенного хлеба (нарезных батонов) имеют разного рода недостатки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.19

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