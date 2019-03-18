Популярные лекарства оказались опасны для жизни

Европейские кардиологи заявили об опасности популярных препаратов, которые назначают при высоком кровяном давлении и стенокардии. Врачи были шокированы, ведь эти лекарства использовались в течение многих лет.

Об опасности применений препаратов, содержащих в составе нифедипин, стало известно из исследования Академического медицинского центра в Амстердаме. В работе ученых использовались сведения о более чем 60 тысячах человек, передает EurekAlert!.

Нифедипин используется в кардиологии для снижения высокого кровяного давления и лечения стенокардии. Он применяется наравне с лекарствами, содержащими дигидропиридин и амлодипин, однако опасных побочных эффектов при назначении этих препаратов замечено не было.

«Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта», – отметил доктор медицинских наук Ханно Тан.

Опыты показали, что высокие дозы нифедипина могут ухудшить работу сердечной мышцы или даже привести к летальному исходу. Впрочем, эксперты считают, что для подтверждения опасений необходимо дождаться результатов других исследований.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

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