Популярный контрацептив оказался смертельно опасным

Росздравнадзор выпустил предупреждение о рисках возникновения тромбоэмболии при применении гормонального контрацептива «Жанин» немецкой фармакологической компании Bayer.

В ведомстве отметили, что использование данного комбинированного препарата на основе диеногеста и этинилэстрадиола увеличивает риск развития венозной тромбоэмболии (закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от стенки сердца или сосуда) в 1,6 раза по сравнению с контрацептивами другого состава.

«У большинства женщин польза от применения контрацептива перевесит риск развития серьезных нежелательных явлений. Тем не менее, при решении вопроса о назначении контрацептива необходимо учитывать индивидуальные факторы риска для каждой женщины, особенно риск развития венозной тромбоэмболии, а также сравнивать степень риска развития венозной тромбоэмболии при приеме других контрацептивов», – говорится в сообщении Росздравнадзора.

В надзорном ведомстве указали, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов. При этом наиболее высокий риск отмечается в течение первого года применения препарата или при возобновлении приема после перерыва в четыре или более недель.

В Минздрав уже подан проект изменений к инструкции по медицинскому применению «Жанина».

Ранее на этой неделе европейские кардиологи заявили об опасности популярных препаратов, которые назначают при высоком кровяном давлении и стенокардии. Врачи были шокированы, ведь эти лекарства использовались в течение многих лет. О риске применений препаратов, содержащих в составе нифедипин, стало известно из исследования Академического медицинского центра в Амстердаме. Опыты показали, что высокие дозы нифедипина могут ухудшить работу сердечной мышцы или даже привести к летальному исходу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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