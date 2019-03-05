В России изымают их продажи лекарство от кашля с фенспиридом

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приняла решение изъять из оборота лекарство от кашля, которое содержит фенспирид. Это уже третий препарат с этим веществом, попавший под запрет в России.

В этот раз речь идет о серии препаратов «Эриспириус»: покрытые пленочной оболочкой таблетки и сироп, передает «Интерфакс». Причиной изъятия лекарства стали нарушения сердечного ритма, выявленные у пациентов, принимавших другой препарат с фенспиридом – «Эреспал».

Компания-производитель ЗАО «Сандоз» пояснила, что негативное воздействие при приеме «Эриспируса» не было зафиксировано, однако решение об отзыве препарата было принято «в качестве предупреждающей меры и в интересах безопасности пациентов».

13 февраля французская фармкомпания «Сервье» объявила об отзыве с российского рынка популярного лекарства от кашля, которое продается под торговым названием «Эреспал». «По результатам новых доклинических исследований есть предположение, что препарат может влиять на изменение сердечного ритма», ‒ сообщалось в пресс-релизе компании со ссылкой на данные Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья Франции. 19 февраля в России запретили продавать «Эпистат», который также содержал в составе фенспирид.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.19

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