С рынка отзывают популярное лекарство от кашля – оно может влиять на сердечный ритм

Производитель популярного в России лекарства от кашля, которое продается под торговым названием «Эреспал», заявил об отзыве препарата с рынка. Информация опубликована на сайте французской фармкомпании «Сервье». «По результатам новых доклинических исследований есть предположение, что препарат может влиять на изменение сердечного ритма», ‒ говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на данные Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья Франции.

Интересно, что «Эреспал» входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ‒ там он числится под названием «фенспирид», уточняет «Новый День».

«Эффективность препаратов они доказать так и не смогли, а вот отсутствие безопасности доказали. Прощай, Эреспал! Твое место давно было в помойке, и мы рады, что ты отправляешься туда вслед за Биопароксом», – пишут врачи в соцсетях.

Отметим, «Эреспал» назначается для лечения заболеваний дыхательных путей, например, ринофарингита, ларингита, бронхита и бронхиальной астмы, при кори, коклюше и гриппе, при ОРВИ, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.19

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