Эксперты просят наказывать фармацевтов за навязывание определенных лекарств

Эксперты призвали наложить запрет на приоритетную рекомендацию конкретных лекарственных препаратов покупателям в аптеках в рамках маркетинговых договоров. С таким предложением выступил союз «Национальная фармацевтическая палата», объединяющий интересы представителей аптек и производителей. Обращение направлено заместителю министра промышленности и торговли Сергею Цыбу, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что такие маркетинговые договоры заключаются между аптечными сетями и производителями. В результате покупатель приобретает лекарство, не назначенное врачом, а рекомендованное или навязанное работниками аптек.

Авторы предложения ссылаются на исследование Ipsos Healthcare за 2018 год, в ходе которого покупатель обращался фармацевту с просьбой порекомендовать препарат в 43% случаев. При этом аптекари зачастую советовали лекарства, на продажу которых существовал дополнительный договор. Исследование показало, что в 65% случаев покупатели прислушивались к словам фармацевта, который в 60% советует определенное лекарство, поскольку маркетинговые договоры включают условие по ограничению на продажу продукции конкурентов. По данным авторов письма, бонус аптечной сети может достигать 6 млн рублей.

В качестве санкций за нарушение запрета на маркетинговые договоры союз, в который не входят крупные сети, предлагает приостанавливать действие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации фармработника на срок до полугода. Кроме того, в союзе предлагают организовать обязательные регулярные проверки соблюдения предлагаемой нормы, которые следует внести в регламент проведения контрольной закупки Росздравнадзора.

Письма с аналогичными предложениями были направлены в Минздрав и Госдуму, рассказал представитель союза Дмитрий Целоусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.19

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