Росстат назвал самые распространенные заболевания среди детей

Росстат опубликовал статистику заболеваний среди российских детей в возрасте от 0 до 14 лет. Оказалось, что чаще всего несовершеннолетние россияне страдают от болезней органов дыхания.

Согласно Международной классификации болезней к заболеваниям органов дыхания относятся грипп, ОРВИ и пневмония. В 2017 году от этих недугов страдали более 30 млн российских детей, передает RT.

Второе место по распространенности занимают травмы, отравления и другие внешние факторы. По этим причинам к медикам обращались около 2,6 млн детей.

Третье место занимают инфекции и паразитарные заболевания (1,7 млн), за ними идут болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 млн), органов пищеварения (1,6 млн).

В десятку не вошли онкологические заболевания. Развитие доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей были диагностированы у 121,4 тысячи детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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