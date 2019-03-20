Японская компания прекращает поставки в Россию трех жизненно необходимых лекарств

В мае три препарата, входящие в список жизненно важных лекарств, перестанут поставлять в Россию. Об этом сообщила компания-производитель Takeda.

Речь идет о препаратах атенолол, амитриптилин и метронидазол, пишет РБК. По словам производителя, компании необходимо пересмотреть продуктовый портфель и переоснастить цеха для выпуска других лекарств.

Эксперты полагают, что японская фирма попросту сочла поставки в Россию нерентабельными. «На уровне снижения продаж и минимальных темпов роста рынка они могли убрать наименее рентабельные препараты», – пояснил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Все три лекарства входят в список жизненно важных, это значит, что цены на них попадают под действие ограничений, принятых на государственном уровне.

У атенолола есть несколько аналогов на российском рынке, однако на продукцию Takeda приходится доля около 60%. Антидепрессант амитриптилин занимал около 40% рынка, метронидазол – менее 2%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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