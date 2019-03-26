Медики вычислили, сколько людей убивает сидячий образ жизни

Каждый десятый человек, который умирает ранней смертью, ведет сидячий образ жизни. К такому выводу пришли британские ученые, пишет Journal of Epidemiology & Community Health.

Медики обратили внимание, что с развитием научно-технического прогресса человечество все больше переходит на сидящий образ жизни, что становится серьезной угрозой для здоровья населения планеты в целом и отдельных государств в частности. Согласно результатам исследования, человек, который ежедневного проводит 6-8 часов в малоподвижном состоянии, более подвержен сердечнососудистым заболеваниям и диабету второго типа. При этом повышается риск рака толстой кишки и эндометрии.

Как показали наблюдения, люди, ходившие по 2-3 часа в день или стоявшие на работе, в среднем обладали заметно более низким индексом массы тела и реже страдали от высокого уровня холестерина.

После анализа данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национальной службы здравоохранения медики пришли к выводу, что в Англии за год умирает почти 70 тысяч жителей от болезней, связанных с сидячим образом жизни. Таким образом примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности.

Напомним, ранее американские ученые заявили, что даже один час, проведенный за просмотром телевизора, повышаем вероятность заболевания раком прямой кишки на 12%. Для тех, кто ежедневно сидел у телевизора более двух часов, риск был на 70% выше. При этом, как подчеркнули ученые, что эти особенности наблюдались у тех, кто не имел семейной предрасположенности к болезни.

«Тот факт, что эти результаты не зависели от веса и физической активности, говорит о том, что малоподвижный образ жизни может быть совершенно определенным фактором риска развития колоректального рака у молодых людей», – заявил тогда доцент кафедры хирургии в Медицинской школе Вашингтонского университета и один из участников исследования Инь Цао.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 26.03.19

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