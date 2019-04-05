«Что-то не то»: кофе и чай провоцируют рак легких

Употребление кофе и чая повышает риск развития рака легких. Об этом было заявлено на ежегодном собрании Американской ассоциации исследований рака, пишет портал LiveScience.

Ученые обратили внимание, что умеренное употребление кофе способствует увеличению продолжительности жизни и снижает риски депрессии, сердечных приступов и даже заболевания некоторыми видами рака. Однако последние работы показали, что опасность от этого напитка все-таки есть.

Врачи проанализировали данные 17 различных исследований за 8,5 лет, которые включали в общей сложности 1,2 млн жителей США и Азии, половина из которых была некурящей. Выяснилось, что за это время более 20 500 участников заболели раком легких.

Согласно результатам исследования, человек, который пьет две и более чашек кофе или чая больше подвержен раку легких. Так, у некурящих любителей кофе риск развития рака легких был на 41% выше, чем среди тех, кто пьет чай (37%).

Исследование также показало, что вероятность заболеть несущественно зависит от возраста человека и его расы. При этом риски не связаны с количеством кофеина. Ученые высказали предположение, что связь между кофе и раком легких «определяет что-то в процессе обжарки зерен».

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 05.04.19

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