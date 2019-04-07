Минздрав рассказал россиянам, как продлить жизнь

Минздрав России во Всемирный день здоровья, который отмечается сегодня, 7 апреля, дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни. В ведомстве перечислили факторы риска, которые люди могут контролировать самостоятельно для улучшения здоровья. Речь идет о курении, ожирении, чрезмерном употреблении спиртного и низкой физической активности.

В Минздраве отметили, что отказ от вредных привычек и регулярные занятия физкультурой повышают шансы прожить дольше, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что с курением связаны до 90% всех случаев рака легких и 50% сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим от вредной привычки следует отказаться насовсем. Это касается и электронных сигарет, которые оказывают такое же негативное влияние на организм человека, указали в Минздраве.

По данным ведомства, с начала реализации антитабачной кампании в России число курильщиков снизилось на 21%, однако сейчас продолжают курить около трети россиян.

Необходимо также обратить особое внимание на питание. В Минздраве заявили, что следует заменять мясо рыбой и птицей, посоветовали не есть более 3 яичных желтков в неделю и отказаться от майонеза. Вместо сахара лучше употреблять мед, варенье, джем либо сухофрукты. Кроме того, как отметили в ведомстве, питание один раз в сутки считается вредным и может привести к ожирению.

На состояние здоровья отрицательно влияет и низкая физическая активность, добавили в министерстве. Чтобы физическая активность принесла пользу сердечной и дыхательной системам, детям и подросткам нужно заниматься спортом ежедневно в течение часа, а взрослым будет достаточно 2,5 часов в неделю, указали в ведомстве.

Занятие спортом снижает риск возникновения целого ряда опасных заболеваний – гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника, подчеркнули в Минздраве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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