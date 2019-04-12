«Врач не должен сидеть в тюрьме»: медиков хотят наказывать за ошибки без лишения свободы

Следственный комитет РФ предлагает ввести в статью о врачебных ошибках альтернативное лишению свободы наказание. Речь идет о неумышленных осложнениях, возникших при оказании медицинской помощи.

Поправки в закон СКР обсуждает совместно с Национальной Медицинской Палатой. По мнению специалистов, термин «ятрогения» не следует использовать при расследовании врачебных ошибок, так как «он не отражает суть преступлений в сфере здравоохранения».

«В связи с позицией Национальной Медицинской Палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ», – сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве пришли к выводу, что должна быть разработана альтернативная ответственность для врачей помимо уголовной, которая позволит удовлетворить требования потерпевших.

Помимо этого, рабочая группа рассматривает отказ от введения уголовной ответственности для медицинских работников за причинение вреда плоду человека.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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