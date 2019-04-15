Медик рассказал об опасности приема горячей ванны

Заведующий отделения помощи на дому поликлиники №121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов не рекомендовал долго лежать в горячей ванне, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой, передает агентство «Москва».

По словам медика, для регулярного мытья подходят ванна и душ, причем ежедневно пользоваться мочалкой не стоит, так как она увеличивает риск микротравм кожи и провоцирует сухость. «Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут», – сказал Фролов.

Он пояснил, что продолжительное нахождение в горячей воде увеличивает риск негативного влияния на сердце и сосуды, а также на кожу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.04.19

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