Росстат назвал регионы с самым здоровым и больным населением

Росстат рассказал, в каких регионах России проживает наибольшее и наименьшее число граждан с хроническими заболеваниями. Чаще других на наличие хронических заболеваний жаловались респонденты из Кировской области (37,3%). Незначительно лучше дела обстоят в Орловской области – 37,1%. За ней по числу пожаловавшихся на хронические болезни следуют Белгородская (36,5%), Архангельская (36,4%) и Псковская (35,9%) области.

Самыми здоровыми назвали себя жители Чечни. В этой кавказской республике о наличии хронических заболеваний заявили только 5% респондентов. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (86,2%). Далее оказались Севастополь (85,1%), Чукотка (83,6%) и Дагестан (83,2%).

В середине рейтинга оказались жители крупнейших мегаполисов страны – Москвы и Санкт-Петербурга. Там о наличии хронических заболеваний заявили 26% и 32% жителей соответственно. В целом по стране 26,6% жителей имеют хронические заболевания (в их число входят и те, кто перенёс инфаркт или инсульт).

Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нём приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.04.19

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