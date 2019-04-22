В России впервые в истории пересадили одновременно печень и легкие ребенку

Российские врачи впервые в мире одновременно пересадили ребенку печень и легкие. Подобных успешных операций в медицинской литературе описано не было.

Уникальную операцию провели врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова, передает «Интерфакс». Девятилетнему мальчику, больному муковисцидозом, пересадили три органа – два легких и печень.

2 февраля хирурги 16 часов провели у операционного стола. В настоящее время мальчик абсолютно реабилитирован и готов к выписке.

По словам директора НМИЦ Сергея Готье, который проводил операцию, подобных трансплантаций в мире выполняется очень мало, а успешных пересадок детям этого возраста в медицинской литературе не описано вовсе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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