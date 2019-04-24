«Знайте меру»: врачи советуют не объедаться куличами и яйцами на Пасху

Медики рассказали, сколько яиц можно съедать на Пасху, чтобы не навредить своему здоровью. Несмотря на то, что в пасхальных куличах есть витамины, необходимые организму, врачи рекомендуют ими не злоупотреблять.

В ежедневном рационе человека должна быть половинка яйца, чтобы восполнить определенный набор белков, жиров, углеводов и пищевых веществ. Яйца можно назвать источником витамина А, холина, биотина, кобальта, силена. Если говорить о безопасной дозе – это три яйца, отмечают эксперты, опрошенные РИА «Новости».

Кулич и творожная пасха содержат витамины группы В, А, D а также кальций. Тут нужно помнить, что эти сладости очень калорийны. Не стоит превышать норму в 100 граммов в день.

Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует соблюдать осторожность. Яйца не рекомендуются больным хроническим панкреатитом, творог не показан после отравления, так как он достаточно сложно переваривается.

При этом если у человека нет серьезных заболеваний, то он вполне может позволить себе пасхальные продукты, главное – во всем знать меру, заключают врачи

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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