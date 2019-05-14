В России хотят запретить использовать пищевой спирт в лекарствах

Минпромторг предложил запретить использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий. По мнению министерства, нововведение не повлияет на стоимость лекарств.

Законопроект направлен на закрепление обязательства фармацевтических заводов использовать при производстве лекарственных препаратов только медицинский спирт. В частности, речь идет о настойках пустырника, боярышника, валерианы, а также корвалола и валокордина.

Инициативу разработали по поручению курирующего алкогольную отрасль первого вице-премьера Антона Силуанова. Планируемый срок вступления закона в силу – февраль 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что запрет обусловлен необходимостью усиления контроля за оборотом этилового спирта. В Минпромторге считают, что введение изменений не повлияет на стоимость настоек.

Что касается обязательно маркировки алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками, то на спиртосодержащие лекарственные препараты она не распространяется, пояснили в Министерстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

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