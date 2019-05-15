Роспотребнадзор решил выяснить, чем питаются россияне

Роспотребнадзор приступил к реализации проекта по мониторингу питания различных групп населения в российских регионах. Конечная цель – продвижение принципов здорового образа жизни (ЗОЖ), сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 15 мая, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», Роспотребнадзор начинает реализацию мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового питания и создание в России среды, способствующей ведению здорового образа жизни», – говорится в сообщении.

В рамках проекта будет внедрена основанная на научных исследованиях система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах. «Пилотными» территориями для исследований в 2019 году станут Московская, Самарская, Свердловская и Омская области, а также Башкирия. Первой группой исследования станут школьники в организованных коллективах. К исследованию привлечены несколько сот школ.

Исследование будет проводиться методом опроса или анкетирования родителей и детей, а также на основе анализа сведений из школ. Такие опросы будут проводить специалисты Роспотребнадзора при участии ученых из Института питания и других научно-исследовательских центров. «В рамках мониторинга будет усилен контроль за показателями качества продуктов на полках магазинов. Согласно методикам по показателям качества будут исследоваться 12 групп пищевой продукции, каждая по 10-15 показателям. Будет оцениваться доступность отдельных категорий пищевой продукции», – сообщили в ведомстве.

Для мониторинга оборудуют 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора. Кроме того, будет организована разработка обучающих программ и мероприятий, а также появится специальный интернет-портал и мобильное приложение по здоровому питанию. Полученные данные лягут в основу новых рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные образовательные программы как для детей, так и для учителей, и родителей, отметили в Роспотребнадзоре.

Система мониторинга позволит осуществить детальную оценку фактического питания населения в различных регионах. Полученные аналитические данные обеспечат формирование баз данных для составления рекомендаций по коррекции рационов питания. Также в рамках проекта будут приняты санитарные нормы, направленные на повышение качества продуктов. Кроме того, будет внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.19

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