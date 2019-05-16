19 человек заразились ВИЧ в российских больницах в 2018 году

За 2018 год 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи. Такие данные озвучила представитель Роспотребнадзора Разина Айзатулина.

По ее словам, в российских больницах есть риск инфицирования ВИЧ. Причина – нарушение правил противоэпидемического режима в медицинских организациях, передает «Интерфакс». Айзатулина отметила, что это связано с плохой подготовкой медперсонала к проведению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами.

Вирусом стали чаще заражаться и россияне в возрасте от 50 до 60 лет. В то же время доля граждан в возрасте от 15 до 20 лет с ВИЧ снижается. В 2012 году она составляла около 1,6%, а сейчас – 1%.

«Треть выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди возрастной группы 20-30 лет приходится на сельских жителей, причем среди сельского населения в числе впервые выявленных в 2016-17 годах ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-17 лет соотношение юношей к девушкам составляет один к пяти, а среди городского населения – один к двум», – заявила представитель Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего в прошлом году от ВИЧ в России умерло 36 тысяч человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

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