Опрос выявил самый распространенный тип аллергии в России

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, какой вид аллергии наиболее распространен у россиян, и какие факторы по мнению жителей нашей страны являются триггерами этого недуга. Так, 60% россиян полагают, что развитию аллергии, способствует плохая экология, а наиболее распространена аллергия на растения, рассказали 26% респондентов.

Среди других причин влияющих на развитие аллергии россияне назвали плохое качество продуктов питания (42%), наследственную предрасположенность (41%) и сбой в работе иммунной системы (40%). Опрос показал, что на втором месте по распространенности находится аллергия на лекарственные препараты (25%), на пыль и на какие-либо продукты питания – 22%, на домашних животных – 12%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 мая 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.05.19

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