Риск заболеть лихорадками Зика, денге и чикунгунья резко вырос во Франции

Во Франции значительно вырос риск заразиться опасными вирусными заболеваниям, предупреждает Роспотребнадзор. Это объясняется значительным увеличением популяции комаров, способных переносить различные виды лихорадок.

«По имеющейся информации в Роспотребнадзоре, на территории Франции зарегистрировано ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной с увеличением численности комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья», – говорится в сообщении.

В связи с этим власти страны предпринимают меры по сдерживанию распространения комаров и проводят дезинсекцию у водоемов. Роспотребнадзор рекомендует российским туристам во Франции носить максимально закрытую одежду, применять репелленты и инсектициды, а также пользоваться москитной сеткой. Если после возвращения из путешествия наблюдается ухудшение самочувствия, ведомство рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.19

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