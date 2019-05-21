В российских больницах не хватает врачей

86% жителей России сообщили о нехватке медицинских работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста. Треть пожаловались на отсутствие невролога, 23% – офтальмолога, 21% – отоларинголога и 20% – уролога, пишет RT.

По словам экспертов, проблемы с медицинскими кадрами напрямую влияют на общие показатели здоровья населения страны. Из-за недостатка врачей сильно падают шансы выявления на ранних стадиях онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главными причинами смертности в России.

«До тех пор пока дефицит кадров не будет ликвидирован, ни о каких доступности и высоком качестве медицинской помощи говорить нельзя», – заключил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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