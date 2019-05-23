В России количество отравленных нитратами овощей выросло почти вдвое

Специалисты проверили новый урожай овощей на содержание нитратов и пришли к неутешительному выводу – их количество, превышающее норму, выросло почти вдвое. Эксперты посоветовали не исключать овощи из рациона и дали рекомендации, как их обрабатывать.

Нитраты – это азотистые соединения, на основе которых изготавливаются минеральные удобрения, ускоряющие созревание овощей, пишет РИА «Новости». Специалисты Роспотребнадзора проверили уровень их содержания в огурцах, помидорах и картофеле. «В 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018-м – 4%. Наблюдается тенденция к увеличению», – говорится в результатах исследования.

По словам экспертов, вырастить хороший урожай без нитратов практически невозможно. Однако некоторые производители пренебрегают безопасностью потребителей и злоупотребляют удобрениями. В малых дозах азотистые соединения свободно выводятся из организма, но в больших образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному голоданию.

Специалисты посоветовали тщательно мыть и вымачивать овощи перед употреблением. У помидоров следует вырезать сердцевину, огурцам срезать плодоножки, а лучше полностью очистить от кожицы. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на цвет овощей – слишком бледный или слишком яркий продукт – верный признак того, что овощи сильно обрабатывались.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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