Роскачество обнаружило фарш с опасными бактериями и антибиотиками

Роскачество провело исследование фарша «Домашний» из свинины и говядины. Для тестов были отобраны 17 наиболее популярных торговых марок. В некоторых образцах были обнаружены патогенные для человека бактерии, в других – большое содержание антибиотиков, сообщили в пресс-службе Роскачества.

Эксперты изучили по 68 показателям качества и безопасности продукцию предприятий Московской, Ленинградской, Белгородской, Кировской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Великого Новгорода. На момент закупки цена за один килограмм готового фарша «Домашний» варьировалась от 200 до 430 рублей. Фарш проверили на наличие тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов и антибиотиков. Также в продукции проверили массовую долю общего белка и жира, оценили внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения.

«По результатам исследований в фарше эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов. Фарш также проверялся и на количество фосфатов. По данному пункту нарушений также выявлено не было: количество фосфора не превышало допустимого уровня», следует из результатов исследования.

При этом в фарше торговых марок «Мясницкий ряд» и «Мясновъ» были обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывающий листериоз. Помимо этого, в фарше двух торговых марок («Рестория» и «Ариант») эксперты зафиксировали превышение допустимых законодательством норм на наличие антибиотиков. Причем челябинский производитель превысил допустимое количество антибиотиков в 20 раз.

Проверка продукции на свежесть показала, что у торговой марки «Рестория» были выявлены превышения по КМАФАнМ (наиболее распространенный тест на микробную безопасность), несоответствия по микроскопическому анализу свежести, а также получена отрицательная реакция мясного бульона на сернокислую медь. «Совпадение данных трех факторов может говорить о начавшейся порче продукта», – отметили в Роскачестве.

Еще у пяти торговых марок («Ариант», «Великолукский мясокомбинат», «Дороничи», «Новгородский бекон» и О'Кей») были выявлены несоответствия только при микроскопическом анализе свежести и отрицательной реакции мясного бульона на сернокислую медь. При этом в фарше «Мясницкий ряд», «Останкино» и «Черкизово» были выявлены превышения по КМАФАнМ – данные нарушения могли быть следствием несоблюдения температур хранения.

Кроме того, исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, отличается ли по качеству приготовленный самостоятельно фарш от заводского. Для этого эксперты приобрели в одном из московских супермаркетов мясо – свинину и говядину в пропорциях 30 и 70, – перекрутили в мясорубке и отправили на тестирование.

Этот фарш показал отличные результаты по большинству показателей, но все испортила обнаруженная в фарше плесень, которая могла уже находиться в мясе. Содержание плесени в мясном фарше не нормируется законодательством и поэтому не считается нарушением, но сам факт говорит о том, что приготовленный в лаборатории (или дома) фарш может иметь недостатки по части микробиологии, а возможно, и безопасности. Ведь в приготовлении фарша многое зависит от сырья (в некоторых магазинах и на рынках качество мяса не всегда безупречно), а если мясо куплено, например, у частного лица, то в этом случае никто не гарантирует, что в мясе нет антибиотиков.

Результаты исследования позволяют утверждать, что гораздо безопаснее выбрать фарш в упаковке, чем приобрести кусковое мясо, которое хранилось в открытом прилавке. При попадании кислорода бактерии в охлажденном мясе растут в геометрической прогрессии каждый час.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.05.19

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