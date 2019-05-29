Эмоциональное выгорание на работе признали болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за последние 30 лет дополнила Международный классификатор болезней. Среди прочего в список включили «Синдром эмоционального выгорания на работе».

Эксперты перечислили признаки синдрома, в частности, среди них оказались ощущение психологического истощения, отчуждение и негативное отношение к своей работе, которое приводит к снижению производительности труда.

Кроме того, в список попали и другие заболевания, например, навязчивое сексуальное поведение и зависимость от видео или азартных игр в интернете.

Всемирная ассамблея здравоохранения прошла в Женеве с 20 по 28 мая. Эксперты увеличили список заболеваний с 14400 до 55000, передает «Российская газета». Новая редакция Международного классификатора болезней вступил в силу с 1 января 2022 года.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 29.05.19

В Курганской области не могут потушить стихийную свалку. / Роскачество обнаружило фарш с опасными бактериями и антибиотиками. / От укусов клещей пострадали уже 13 тысяч свердловчан. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»