Врачи удалили из желудка школьницы ком из волос весом полкилограмма

В Томске 16-летней девушке потребовалась операция по удалению из желудка огромного комка волос. В дальнейшем школьнице рекомендовали обратиться к психиатру.

Девочка пожаловалась на выпадение волос. Во время медицинского обследования была выявлена анемия, а также инородное тело огромных размеров в желудке, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Школьница призналась, что 10 лет жевала собственные волосы. В результате скопился комок (трихобезоар), который занимал 80% желудка. «Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция», – рассказал главный врач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев.

Операцию девушка перенесла хорошо и сейчас идет на поправку. Однако для того, чтобы подобное не повторилось, пациентке потребуется помощь психиатра.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

Томск. Другие новости 29.05.19

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