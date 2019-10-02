В Бурятии из желудка девушки извлекли двухкилограммовый ком волос

Врачи в Бурятии достали из желудка 19-летней девушки ком волос весом в два килограмма. Пациентка чувствует себя хорошо.

Как сообщили в Минздраве республики, девушка жаловалась на тошноту и рвоту после приема пищи, а также общую слабость. Когда начались боли, пациентку направили в больницу скорой медицинской помощи имени Ангапова.

Во время операции хирурги удалили огромный плотный комок волос размерами 50х10х10см, который весил около двух килограммов и занимал весь просвет желудка и часть двенадцатиперстной кишки. В настоящее время девушка поправляется, послеоперационный период прошел без осложнений.

Медики призывают обратить внимание на поведение детей от восьми лет. «Все может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос, – говорят хирурги. – Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там. И в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос».

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 02.10.19

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