Роструд напомнил про сокращение рабочего дня в жару

Роструд напомнил о правилах безопасности работы в летний период, а также возможности сокращения рабочего дня, если жара становится невыносимой.

В частности, в ведомстве указали, что работодатель должен обеспечить комфортную температуру воздуха в помещении, например, с помощью кондиционеров. В офисе или цехе нужно оборудовать место отдыха, также у работников должен быть доступ к питьевой воде и аптечке с лекарствами, пишет «Российская газета».

В том случае, если температура в помещении превышает нормы, установленные СанПинами, продолжительность рабочего дня должна сокращаться. Так, при температуре 28,5 градуса рабочий день рекомендуется сделать короче на один час, 29 градусов – на два часа, 30,5 градуса – на четыре часа.

Если обязанности сотрудников сопряжены с физическими нагрузками, ходьбой или переносом тяжестей, то их рабочий день должен сокращаться при температуре плюс 26,5-27,5 градуса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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