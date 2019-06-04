Роскачество обнаружило кишечную палочку в трети проверенного чая

Эксперты Роскчества провели исследование черного чая. Для тестирования они выбрали 48 листовых и пакетированных чаев 35 наиболее популярных брендов – не только отечественных, но и из Польши, Индии, Шри-Ланки, ОАЭ. Каждый образец был проверен по 178 параметрам.

Исследователи проверили заварку на содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, группы бактерий кишечной палочки. В итоге кишечную палочку нашли в 11 из 35 образцов. Бактерию обнаружили в чае Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция». Проверка на наличие плесени показала, что в пакетированном чае Dilmah обнаружено плесеней в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» – в четыре раза больше.

В 40 из 48 продуктах эксперты нашли следы пестицидов, используемых на чайных плантациях. Впрочем, они отметили, что концентрация этих соединений слишком мала, чтобы нанести вред здоровью. Других серьезных нарушений исследователи не обнаружили. Так, например, не удалось найти подделок, посторонних примесей в заварке, токсичных и радиоактивных соединений, красителей, ароматизаторов, песка и сорной травы. Содержание кофеина и танинов, полифенолов везде соответствует нормам ГОСТ.

Также эксперты сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же торговых марок. И оказалось, что в 10 случаях из 13 листовые чаи были лучше, а в трех лучше были пакетированные.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.19

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