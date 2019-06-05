За незаконную продажу лекарств для глаз будут сажать в тюрьму

В России ужесточается наказание за незаконное распространение трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). С 1 декабря 2019 года за продажу этих лекарств без рецепта нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

Все три медикамента входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и не продаются без рецепта. В настоящее время предусмотрены штрафы за их незаконное распространение. Эти препараты привлекательны для наркоманов, в результате аптеки в погоне за прибылью продают их по завышенной стоимости, пишут «Известия».

«Крупные аптечные сети и добросовестные аптеки не станут связываться с безрецептурным отпуском подобных препаратов, – говорят эксперты. – Но на рынке есть целый класс аптечных учреждений, которые «специализируются» на продаже определенной продукции алкоголикам и наркоманам. В них препараты зачастую продаются примерно в два-три раза дороже. Это своего рода наценка за нелегальность».

В Минздраве пояснили, что существующих сейчас мер недостаточно: лекарства высокодоходные и штрафы не останавливают незаконных распространителей. Так рыночная цена тропикамида в зависимости от производителя колеблется от 70 до 380 рублей, средняя цена на тапентадол – 1000 рублей, на препараты прегабалина – 1400 рублей.

Уголовная ответственность для нарушителей вводится с 1 декабря 2019 года. Прегабалин, тапентадол и тропикамид внесут в список веществ, незаконный оборот которых подпадает под ст. 234 Уголовного кодекса России. Эта статья предусматривает наказание за незаконные изготовление, приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими или психотропными средствами. Все эти нарушения влекут за собой штраф в размере до 40 тысяч рублей или трехмесячной зарплаты либо обязательные работы на срок до 15 суток, исправительные или принудительные работы на срок до одного года, ограничение или лишение свободы – до трех лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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