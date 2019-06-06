Ученые опровергли теорию о холестериновой безобидности «белого» мяса

Потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследователи заявили, что вопреки распространённому мнению, потребление красного мяса и мяса птицы в равной степени влияет на уровень холестерина в крови. «Мы ожидали, что красное мясо будет оказывать более неблагоприятное влияние на уровень холестерина в крови, чем белое, но это не так. Если уровень насыщенных жиров эквивалентен, то их воздействие одинаково», – заявил главный автор исследования доктор Рональд Краусс.

Исследование показало, что для снижения уровня холестерина необходимо ограничить потребление мяса в целом, а для восполнения нехватки протеина желательно включать в рацион растительные белки.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.06.19

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