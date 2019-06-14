Врачи рассказали об опасностях интервального голодания

Интервальное голодание может помочь избавиться от лишнего веса, а может привести к расстройствам пищевого поведения и навредить здоровью. Об этом сообщила врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Тамара Гелашвили.

По словам специалиста, интервальное голодание нужно применять при строгом соблюдении ряда условий, а также под присмотром врачей, пишет aif.ru. «В один промежуток времени можно есть всё. В другой – нельзя ничего, кроме питья», – говорит Гелашвили.

Во время голодания повышается чувствительность организма к инсулину, что вызывает снижение уровня этого гормона в крови. Организм начинает перерабатывать жировые отложения в энергию. Клетки избавляются от поврежденных белков и борются с негативными последствиями старения.

Наибольший результат приносит так называемое «сухое» голодание, то есть отказ не только от пищи, но и от жидкости. Однако такой метод противопоказан беременным и кормящим женщинам, детям, людям с нарушениями пищевого поведения. Кроме того, при «сухом» голодании может возникнуть обезвоживание, которое даже у здорового человека вызовет сильные головные боли, слабость, снижение концентрации внимания.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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