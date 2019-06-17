Российским поликлиникам присвоят «звезды» по примеру отелей

Поликлиники в России хотят брендировать «звездами» по примеру отелей. Различные категории присвоят больницам, которые работают принципу бережливых технологий. Такая идея обсуждается в Минздраве.

По словам заместителя директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Эльмиры Вергазовой, к проекту «Бережливая поликлиника» присоединилось уже более двух тысяч медучреждений во всех регионах страны.

Они вносят изменения в свою работу, которые экономят время пациента, пишет «Российская газета». Например, перестраивают внутреннее пространство, добавляя указатели и информационные стенды, а также вводят дистанционную запись к специалистам и стремятся к ликвидации живой очереди.

«В рамках послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые «звездочки», чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», – сказала Вергазова.

Принципы сертификации медучреждений разрабатываются Минздравом совместно с Росздравнадзором. Планируется, что к 2024 году «бережливыми» должны стать почти 7 тысяч медицинских учреждений, в том числе стационары и детские поликлиники.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.19

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