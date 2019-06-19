Ущерб экономики России из-за больничных составил 223 млрд рублей

Российская экономика потеряла 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на III Форуме социальных инноваций регионов.

По ее словам, ущерб из-за болезней граждан равняется бюджетам нескольких регионов России. «За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности, повторяю, предотвратимой нетрудоспособности экономика потеряла 223 млрд рублей», – сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что экономический рост напрямую связан с заботой о здоровье работающих россиян.

«Сейчас мы снова приходим к пониманию того, что для развития экономики в первую очередь необходимо создание максимально комфортных условий труда, забота о работниках, их здоровье», – сказала Голикова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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