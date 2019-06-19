Ученые связали болезни зубов и десен с рисками развития рака

Болезни зубов и десен являются фактором риска развития рака печени, а также некоторых других онкологических заболеваний. Статья об исследовании на данную тему опубликована в United European Gastroenterology Journal.

Ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) выяснили, что рак печени и желчного пузыря диагностируется у людей, которые страдают от заболеваний зубов и десен, на 30% чаще. Среди других факторов риска оказались курение, ожирение, а также бедный на фрукты и овощи рацион.

Проведенные ранее исследования показывают, что люди, которые потеряли зубы в результате периодонтита, чаще становятся жертвами рака поджелудочной железы. Лечение периодонтита, соответственно, снижает риск рака. Исследователи считают, что наблюдаемая корреляция может объясняться особенностями микробиома ротовой полости – бактерии, которые провоцируют проблемы с зубами и деснами, вызывают и рак.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 19.06.19

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