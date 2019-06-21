Ученые заявили о смертельном риске из-за переработок

Рабочий день продолжительностью более десяти часов повышает риск развития инсульта. К таким выводам пришли ученые Университета Анже во Франции. Результаты их исследования опубликовал журнал Американской ассоциации кардиологов Stroke.

Они изучили состояние здоровья и образ жизни 143,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет. За их состоянием ученые наблюдали на протяжении семи лет. Люди, которые работают неполный рабочий день или уже перенесли когда-либо инсульт, в выборку не вошли.

Наблюдение ученых показало, что среди тех, кто на протяжении 50 дней в течение года работал не менее десяти часов в сутки (42,5 тыс. человек), риск развития инсульта повысился на 29% (их сравнивали с теми, кто не перерабатывал). Среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет (более 14,4 тыс. человек), риск повышался уже на 45%. От острого нарушения кровообращения мозга пострадали более 1,2 тыс. человек.

Различий между женщинами и мужчинами в этом плане ученые не выявили, но заметили, что от переработки особенно пострадали люди, которым не было 50 лет, передает РБК.

Париж, Иван Гридин

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