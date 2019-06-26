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NewDayNews.ru

Среда, 26 июня 2019, 08:20 мск

Новости Здоровье

Число въезжающих в Россию инфицированных иностранцев выросло втрое

Число инфекционных больных, выявленных при пересечении границы России, за последние пять лет выросло трехкратно, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. По ее словам, это связано как с улучшением качества диагностики – в аэропортах появились новые дистанционные средства оценки состояния здоровья, так и с нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире.

«Если в 2014 году мы выявили всего чуть больше 1 тысячи человек, то в 2018 году – это уже почти 3 тысячи человек», – рассказала Попова. Она также отметила, что ежегодно в пунктах пропуска через госграницу сотрудники Роспотребнадзора досматривают около 30-40 млн человек. В 2018 году – более 41 млн, в связи с большим числом крупных международных мероприятий в России, включая ЧМ-2018 по футболу.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что всего за 7 лет было выявлено более 18 тыс. случаев завозных инфекционных болезней, в том числе более 1 тыс. случаев лихорадки Денге, 728 случаев малярии, 23 случая лихорадки Зика, пять случаев лихорадки Чикунгунья. Самым распространенным заболеванием у въезжающих иностранцев является туберкулез.

«Ни один из этих случаев не имел последовательного развития в нашей стране, что является показателем успешной работы по купированию любого завезенного случая инфекционного заболевания в РФ», – отметила Попова.

Москва, Иван Гридин

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