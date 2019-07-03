Ученые огласили список опасных пищевых привычек

Ученые проанализировали данные по 195 странам с 1990 по 2017 год, чтобы определить последствия неблагоприятного режима питания. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Вредным эксперты назвали рацион, при котором образуется дефицит полезных и избыток вредных компонентов. Основным из последних назвали соль. Также ученые указали на недостаток цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семечек, овощей, клетчатки, бобовых, омега-3 из морепродуктов и полиненасыщенных жирных кислот, кальция и молока.

Кроме того, к опасным пищевым привычкам ученые отнесли избыток в рационе трансжиров, сладких напитков, красного мяса и переработанного мяса. По словам директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаиды Медведевой, «в глобальном плане анализ показывает основные тенденции».

21 июня главный внештатный специалист депздрава Москвы Антонина Стародубова заявила, что рацион жителя мегаполиса должен наполовину состоять из овощей, фруктов и ягод, напоминают «Ищвестия».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.19

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