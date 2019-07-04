У каждого восьмого россиянина кофе вызывает тревогу и панику

Некоторые люди не могут пить кофе, потому что он вызывает у них чувство тревоги. Это обусловлено генетикой. Об этом рассказали ученые из медико-генетического центра Genotek.

Исследователи отмечают, что определенные варианты гена ADORA2A могут вызывать у людей чувство тревожности и паники. Этот участок ДНК содержит в себе инструкции по сборке особых рецепторов на поверхности нейронов, которые отвечают за выработку дофамина, гормона счастья, и еще одной сигнальной молекулы, норадреналина.

Кофеин блокирует работу этих рецепторов, у человека повышается давление, учащается сердцебиение, он ощущает прилив бодрости. Если же в гене есть мутация, то кофе перестает действовать на этот белок, в результате человек испытывает стресс при употреблении этого напитка.

По словам ученых, среди россиян достаточно часто встречаются люди с такой мутацией – около 13% участников исследования. Им не рекомендуют пить кофе больше двух чашек в день.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

Тюменцы посадили цветы в память о прямой линии с президентом Путиным (ФОТО). / Чиновники обвинили в двухчасовой очереди за талонами в поликлинику самих пенсионеров. / Прокуратура потребовала от губернатора Моора решить проблему с питьевой водой в регионе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»