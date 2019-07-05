Одинокие инвалиды и бомжи: только треть коек в российских хосписах заняты реальными пациентами

Количество паллиативных коек в России достигло мирового уровня, однако большая их часть заняты непрофильными пациентами. В хосписы направляют людей, которых попросту некуда пристроить. Реальная доступность паллиативной помощи в стране колеблется от 7% до 36%. Об этом сообщила глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер.

По данным Минздрава, в 2018 году в России функционировало 13 093 паллиативных коек для взрослого населения и 718 коек для детей. В общей сложности в стране работало 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, а также 640 отделений и 15 домов сестринского ухода, пишут «Известия».

Мировые стандарты предусматривают 10 паллиативных коек на каждые 100 тысяч населения. В большинстве российских регионов этот показатель соответствует требованиям. В то же время результаты мониторинга доступности паллиативной помощи показали, что большая часть коек в отделениях паллиативной и сестринской помощи заняты непрофильными пациентами.

В частности, в них размещают в основном одиноких пожилых или лежачих больных, которым требуется помощь специалистов и реабилитация (15-20%), одиноких инвалидов (5-10%) и тех, кому нужен круглосуточный сестринский уход (15%). До 8% мест в некоторых паллиативных отделениях занимают асоциальные граждане и бомжи.

«Непрофильное использование паллиативных коек – зло не только для пациентов и их семей, но и для системы здравоохранения, для финансов, это имиджевые риски для целой отрасли», – отметила Федермессер.

О ситуации в этой сфере сообщили вице-премьеру Татьяне Голиковой. Минздрав и Минтруда должны разработать дорожную карту по повышению доступности паллиативной помощи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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