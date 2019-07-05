Отпраздновавшая 100-летний юбилей британка раскрыла секрет долголетия

Жительница британского города Станстед утверждает, что дожила до 100 лет благодаря сосискам в тесте, которые она очень любить готовить.

Мэри Эмерсон регулярно угощает родных и близких сосисками, запеченными в тесте. Несмотря на преклонный возраст, женщина до сих пор любит готовить и есть это блюдо, передает Daily Mail.

30 июня Эмерсон отпраздновала 100-й день рождения в окружении родственников. По словам дочери Кэти, ее мать всегда была чудесным кулинаром. «Ее сосиски в тесте всегда получались очень вкусными», – подчеркнула женщина.

После смерти супруга в 1976 году Мэри осталась в одиночестве. Несмотря на это, она считает себя здоровым и счастливым человеком.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 05.07.19

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