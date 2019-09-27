Россияне раскрыли, сколько лет они хотят прожить: больше всех рассчитывают на долголетие жители Москвы и Севастополя

Жители России в среднем хотели бы дожить почти до 87 лет, а москвичи и севастопольцы – до 92 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

В ходе опроса у россиян спрашивали, какую продолжительность жизни они считают нормальной. В среднем по стране получилось 86,7 года. В то же время медианный показатель, который считается более объективным, составил 81,9 года.

Больше других к долголетию стремятся жители Москвы, которые в среднем собираются жить до 92,3 года, сообщает газета «Известия». Далее идут жители Севастополя (92,1 года), Омска (87 лет), Оренбурга (86), Санкт-Петербурга (85,8). В топ-10 также вошли Краснодар (85,3), Волгоград (84,7), Тольятти (84,6), Уфа (84,5). Десятку замыкают жители Челябинска, которые хотели бы прожить до 84,4 лет.

Чтобы увеличить продолжительность жизни, 64% участников исследования следят за здоровьем. 35% из них занимаются спортом, еще 58% соблюдают диету, 12,5% желали бы бросить курить и употреблять меньше спиртного.

По информации Минздрава, в России проживает более 1,8 миллиона граждан старше 85 лет. При этом на 1 января текущего года в России насчитывалось 20,6 тыс. граждан от 100 лет и старше, следует из данных Росстата.

Российские власти ожидают, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составит 80 лет. В то же время, согласно прогнозам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни составит в среднем 72,9 года.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, долголетие определяется четырьмя главными факторами – образом жизни (на 50%), наследственностью (20%), климатом (20%) и уровнем здравоохранения (10 %).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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