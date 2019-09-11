Количество пенсионеров в России вдвое превышает количество молодежи

По данным Росстата, в России проживает более 32 млн людей в возрасте старше 60 лет. Население страны стремительно стареет.

В общей сложности на начало 2019 года в России проживало 146,781 млн человек. Из них 68,097 млн мужчин и 78,684 млн женщин, передает РИА «Новости».

Россиян в возрасте от 0 до 9 лет – свыше 18 млн, подростков от 10 до 19 лет – больше 14,7 млн человек, молодых людей от 20 до 29 лет – более 17,3 млн человек. В категории от 40 до 49 лет – почти 20,3 млн, предпенсионеров от 50 до 59 лет – 19,8 млн человек.

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Россия совершила переход от большой рождаемости и большой смертности к малой рождаемости и малой смертности. Через подобное прошли все развитые станы.

«Улучшение медицины снижает смертность, а изменение стиля жизни и потребностей делает детей слишком «дорогим удовольствием», – объяснил эксперт.

Похожая ситуация сложилась в европейских государствах. «Но демографические показатели Запада во многом определяются мигрантами из стран, где переход еще не произошел. И поэтому они молоды и у них много детей. А у коренного населения ситуация скорее всего хуже, чем в России», – отметил Журавлев.

Старение населения увеличивает основную бюджетную нагрузку на здравоохранение и социальных работников. «В старости людей надо лечить и за ними надо ухаживать, в первичном звене здравоохранения, наверное, половина обращений – это старики», – добавил директор института.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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