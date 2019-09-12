В России наблюдается острый «дефицит внуков»

Население России неуклонно стареет, об этом свидетельствуют данные Росстата. Это сказалось и на соотношении пожилых людей и детей. В результате наблюдается «дефицит внуков».

По словам заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, за последние 100 лет среднее число внуков у бабушки в России уменьшилось в 6,7 раза.

«Сложившуюся неблагоприятную структуру населения можно дополнить показателем соотношения детей и прародителей – в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м – 87, в 2019-м – 81. Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков», – рассказала Егорова.

Демографическая нагрузка на 15-59-летних не особо значительная – на трех взрослых приходится всего два ребенка или старика. Однако изменилась структура – большая часть нагрузки приходится на людей старшего поколения.

Коэффициент замещения, который показывает, сколько молодых придет на смену пожилым, также изменился. «Так, если мы примем за замещающее поколение группу от 10 до 20 лет за заменяемое поколение 50-59, то получаем довольно грустную картину: в 1926 году на смену 1 тысяче человек 50-59 лет приходилось 3653 10-19-летних, в 1959-м – 1631, в 2002-м – 1505, в 2010-м – 697, в 2019-м – 745», – указала эксперт.

В ближайшие годы ситуация немного улучшится за счет поколения родившихся в начале 2000-х годов. Но затем процесс старения будет только усиливаться. «В настоящее время в структуре населения более 30% составляют молодые люди от 25 до 40 лет. И именно они через 20 лет дадут значительное увеличение людей старшего возраста», – заключила Егорова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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