Россия вошла в двадцатку стран с отрицательной демографической динамикой

Россия вошла в число немногих стран мира с отрицательной динамикой численности населения вообще и рождаемости в частности. Данные официальной статистики проанализировало издание The Washington Post.

Быстрее всего естественным путем население прирастает в ряде африканских и арабских стран – более 3% в год. Среди них – Оман, Кувейт, Замбия, Ангола. В большинстве территориях этих регионов, а также в азиатских странах численность жителей ежегодно увеличивается на 1% – 3% в год.

В Канаде, Норвегии, Австралии, части Южной Америки рост превышает 1% – по этому показателю они обходят такие страны как Китай, Таиланд, Бразилия и Аргентина, где население растет на сотые и десятые доли процента. В одной группе с Китаем оказались США и большая часть Западной Европы.

Восточная Европа – полностью в отрицательной зоне. Хуже всего дела обстоят в Латвии, Болгарии, Молдавии и Украине.

Россия «сокращается» в диапазоне до 0,3% в год. Компанию ей составляют Венгрия, Куба, Япония и Германия. Всего отрицательная динамика отмечена в 18 странах мира.

Тенденцию сокращения населения в РФ подтверждают данные Ростата: в 2018 году родились 1 млн 599 тыс человек, умерли – 1 млн 817 тыс (в том числе 8 тыс детей в возрасте до 1 года). Рождаемость к 2017 году снизилась на 90,6 тыс. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 57,2%.

В целом, по итогам 2018 года население России сократилось на 0,06% – до 146,8 миллиона. На днях заместитель председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев озвучил еще одну тревожное явление:

по рождаемости российское село впервые уступило городу. Он отметил экономические причины: зарплата на селе в 2 раза меньше, чем в городе, а безработица в 2 раза выше.

Однако многие склонны считать, что к подобной ситуации привела реформа здравоохранения, в рамках которой проводится укрупнение медицинских учреждений, и малые населенные пункты остаются без высококвалифицированной медицинской помощи. Поэтому большинство женщин рожает в городах, попадая в их статистику, а многие просто уезжают из сел, чтобы повысить качество жизни семьи.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.03.19

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